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Москвичей предупредили об опасности выхода на лед водоемов

Москвичей предупредили об опасности выхода на лед водоемов

Столичные спасатели призывают москвичей не выходить на лед, так как он еще хрупкий. Об этом заявил заммэра города Петр Бирюков.

"Несмотря на то, что некоторые водоемы уже покрылись льдом, он еще хрупкий и не способен выдержать вес человека. Поэтому призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал он.

Далее Бирюков отметил, что сейчас на Москве-реке, в ее заливах, кроме Кировской поймы и озера Бездонное, на Химкинском водохранилище лед полностью отсутствует. На внутренних водоемах толщина льда составляет не более 2 см.

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