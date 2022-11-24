Софинансирование инвестпроектов в СКФО показало свою эффективность

24 ноя. 10:01

Механизм софинансирования проектов в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" показал эффективность и способствовал привлечению инвестиций в реальный сектор экономики Кабардино-Балкарии (КБР), - заявил заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Мухарбий Ульбашев.

В рамках госпрограммы на период до 2025 года субъектам СКФО выделялись средства на софинансирование инвестиционных проектов на возвратной основе – инициаторы проектов могли получить не более 40% от стоимости проекта через корпорации развития регионов при условии, что самим инвестором вложено или привлечено 60% и более стоимости производства.

"Меры поддержки в рамках госпрограммы были уникальны и давали большой стимул для привлечения инвестиций на развитие реального сектора экономики республики. Конечно, мы считаем данную практику эффективной, и нам хотелось бы возобновить ее реализацию", - сказал Ульбашев, передает ТАСС.

В рамках программы в 2018-2020 годах из федерального бюджета КБР ежегодно выделялись 500 млн рублей, что позволило успешно реализовать 10 инвестиционных проектов в различных отраслях общей стоимостью 3,5 млрд рублей, - отметил Ульбашев, добавив, что проекты реализовывались в разных районах республики, в различных отраслях и были направлены и на создание новых производств, и на модернизацию существующих.