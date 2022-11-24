На аферистическую финпирамиду повелись две тысячи казахстанцев

24 ноя. 9:57

В Акмолинской области осудили женщину, которая обманула свыше двух тыс человек на 18 млн тенге при помощи финансовой пирамиды.

Аферу под названием River Coins Limited обнаружили работники Агентства по финансовому мониторингу.

В ходе расследования было установлено, что организатором пирамиды стала женщина, работавшая долгое время в сетевом маркетинге. Она привлекла в свои ряды более двух тыс человек благодаря опыту в убеждении людей.

"В результате противоправной деятельности Уралбаевой Г.У. по созданию и руководству финпирамидой River Coins Limited за период деятельности пирамиды вовлечено более 2 000 физических лиц. Сумма причиненного ущерба составила более 18 млн тенге", - сказано в сообщении.

Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком пять лет условно. При этом в Агентстве не сообщили, возместила ли осужденная ущерб пострадавшим.