Бердыев уходит из иранского "Трактора" и возвращается в Россию

24 ноя. 9:57

Главный тренер иранского футбольного клуба "Трактор" (Восточный Азербайджан) Курбан Бердыев попросил освободить его с должности, такое сообщение распространила пресс-служба команды.

В нем говорится, что 70-летний специалист принял такое решение из-за перспективам возвращения к работе в российском спорте, передает "Интерфакс".

Напомним, Бердыев стал главным тренером "Трактора" в июне текущего года, он был и техническим директором клуба. Под его руководством футболисты сыграли в чемпионате Ирана-2022/23 11 матчей, победив в четырех и трижды сыграв вничью. Сейчас с 15 очками "Трактор" находится на седьмом месте в турнирной таблице.

Ранее Курбан Бердыев работал в "Рубине" (Казань) и "Ростове" (Ростов-на-Дону), причем команду из столицы Татарстана он дважды приводил к триумфу в российских чемпионатах.

В прошлом году Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета "Кайрата", затем возглавил основной состав команды, и под его руководством клуб выиграл Кубок Казахстана. Шестого июня специалист покинул казахстанский клуб.