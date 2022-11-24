В Ставрополе продолжается бесплатная установка дымовых извещателей, которые позволяют своевременно обнаружить первые признаки возгорания и подают звуковой сигнал о пожаре.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, начиная с 2021 года уже установлено более 20 датчиков в многодетных и малоимущих семьях. В ноябре с просьбой оборудовать жилье пожарными извещателями обратились еще две многодетные семьи.
Уточняется, что оборудование пожарными датчиками квартир многодетных семей продолжится и в 2023 году.
Многодетным семьям устанавливают бесплатные датчики в Ставрополе
В Ставрополе продолжается бесплатная установка дымовых извещателей, которые позволяют своевременно обнаружить первые признаки возгорания и подают звуковой сигнал о пожаре.
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