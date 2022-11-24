Многодетным семьям устанавливают бесплатные датчики в Ставрополе 

24 ноя. 9:46

В Ставрополе продолжается бесплатная установка дымовых извещателей, которые позволяют своевременно обнаружить первые признаки возгорания и подают звуковой сигнал о пожаре.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, начиная с 2021 года уже установлено более 20 датчиков в многодетных и малоимущих семьях. В ноябре с просьбой оборудовать жилье пожарными извещателями обратились еще две многодетные семьи.

Уточняется, что оборудование пожарными датчиками квартир многодетных семей продолжится и в 2023 году.