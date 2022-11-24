СМИ: Electronic Arts окончательно ушла из России

24 ноя. 9:42

Американская Electronic Arts, выпускающая компьютерные игры, полностью покинула РФ, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к компании.

"EA больше официально не представлены в России", - отметил он.

Уход подтвердил и бывший сотрудник агентства, ранее занимавшегося продвижением Electronic Arts в России: он сообщил, что EA перенесла все маркетинговые активности по странам СНГ в офис в Польше. Эти сведения назвал достоверными и представитель крупной киберспортивной организации.

Напомним, Electronic Arts сообщила о приостановке продаж игр в России и Белоруссии 4 марта. С этого времени новые продукты студии больше не появляются в российских магазинах.