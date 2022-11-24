Парламент Казахстана принял закон о поправках в Налоговый кодекс

24 ноя. 9:32

Парламент Казахстана сегодня принял в двух чтениях поправки в Налоговый кодекс страны.

Первый блок поправок касается снижения нагрузки на фонд оплаты труда, с которого сегодня уплачиваются несколько платежей с разными ставками, базами исчисления, - отметил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

"Предлагается эти платежи объединить в один. Он будет применяться на добровольной основе субъектами микро- и малого бизнеса, применяющих специальные налоговые режимы. Сумма будет распределяться аналогично механизму единого совокупного платежа", - сообщил министр, передает "АиФ-Казахстан".

Второй блок поправок связан с изменениями в отраслевых законодательствах, которыми предлагается установить госпошлины при обращении в Конституционный суд и освобождение от них социально уязвимых слоев населения.

Следующая норма направлена на стимулирование отечественных товаропроизводителей. Предложена норма по уменьшению НДС на 70% при переработке рыбы рыболовными предприятиями. Сейчас такую льготу применяют рыбоводные хозяйства.

"Для стимулирования производства сахара предлагается освобождение от НДС импорта сахара-сырца тростникового, а также продление срока действия льготы по НДС для производителей сахара", – добавил министр.

Законопроектом предусмотрено урегулирование вопросов налогообложения при железнодорожных и авиаперевозках. Также предлагается расширение применения нулевой ставки НДС при заправке транзитных воздушных судов, а для развития автомобильных перевозок предлагается освобождение от сбора за первичную регистрацию седельных тягачей годом выпуска до 7 лет, - заключил Алибек Куантыров.