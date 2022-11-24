В Турции к апрелю появятся свыше 1,5 тыс станций по заправке электромобилей

24 ноя. 9:23

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил о появлении к апрелю 2023 года сети из 1571 станции по заправке электромобилей.

Глава ведомства заверил, что до апреля следующего года все станции для заправки электромобилей будут доступны жителям 81 провинции республики.

Также он напомнил, что первый турецкий электромобиль Togg уже сошел с конвейера. По его словам, Togg является "наглядной демонстрацией уровня производственной инфраструктуры и таланта инженеров Турции".

"Эта инициатива призвана совершить революцию в автопроме и сфере снабжения. С большой гордостью хочу отметить, что 86 из 115 поставщиков комплектующих для Togg - турецкие компании. Поскольку права на интеллектуальную собственность на 100 процентов принадлежат Турции, то повысить уровень импортозамещения в проекте электромобиля в наших руках",- цитирует Варанка Anadolu.