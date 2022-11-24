Samsung не торопится возвращаться в Россию

24 ноя. 9:08

Возвращение южнокорейской компании по производству электроники Samsung на рынок РФ переносится на неопределенное время - эксперты затруднились назвать точные сроки возобновления официальных поставок продукции компании в Россию, - пишет газета "Известия".

По словам собеседников издания, являющихся сотрудниками компаний-партнеров корпорации, Samsung опасается вторичных санкций со стороны Вашингтона.

Сейчас поставки в РФ не осуществляются. Корпорация не приняла никакого решения об их возобновлении, - подтвердили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что компания Samsung намерена вернуться на российский рынок до конца текущего года.