В Ставрополе приведут в порядок дорогу к аэропорту

24 ноя. 8:57

В 2024 году дорожные власти Ставрополя проведут реконструкцию автодороги к аэропорту "Ставрополь" протяженностью более 6,5 км, - сообщает краевой комитет по госзакупкам.

"В планах дорожников - расширение трассы, замена дорожного покрытия, обустройство современного освещения, при необходимости - переустройство инженерных сетей и коммуникаций, а также все сопутствующие мероприятия, в том числе - обеспечение безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Проект реконструкции дороги будет разработан до конца 2023 года, а к ремонту приступят в 2024 году.

"Международный аэропорт Ставрополь динамично развивается, к тому же сейчас, когда временно приостановлена работа аэропортов соседних регионов, воздушные гавани края играют особенно важную роль для пассажиров всего Северного Кавказа. Необходимо уделять внимание инфраструктуре, в том числе обеспечить возможность комфортно добраться до аэропорта по удобной дороге", - отметил председатель комитета Александр Шевченко.