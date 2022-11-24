Президенты Турции и Сирии могут встретиться в Москве

24 ноя. 8:42

Москва готова предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана, - заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Я думаю, Москва будет готова предоставить (площадку – ред.), если будет обоюдное желание двух сторон. Такая встреча имеет исключительно важное значение, но она должна быть соответствующим образом подготовлена, для этого должны созреть определенные условия", - отметил спецпредставитель президента РФ, передает РИА Новости.

Важно, чтобы итоги этой встречи послали "правильный сигнал" всем сторонам конфликта, чтобы эта встреча поспособствовала сирийскому урегулированию, добавил Лаврентьев.

Напомним, ранее Эрдоган заявил о возможности встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом. После этого близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви сообщил, что встреча президентов может состояться в России при посредничестве Владимира Путина.