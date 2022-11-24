В Тамани построят морской порт "Уралхима" для отгрузки аммиака

24 ноя. 8:28

"Уралхим" строит в Тамани морской порт для отгрузки аммиака, к концу 2023 года он будет запущен, - заявил на встрече с президентом РФ Владимир Путиным основатель компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин.

"Начиная с 2021 года, мы активно строим альтернативный маршрут и порт в Тамани. Объем инвестиций в него составит 50 млрд рублей. Сейчас там работает уже 500 строителей. Мы надеемся, что к концу 2023 года запустим порт в Тамани и будем обеспечены", - рассказал Мазепин, передает РИА Новости.

На сегодняшний день в России не было построено ни одного порта по перевалке аммиака, мы зажаты или зависимы от других стран, где такие порты есть, - посетовал Мазепин.