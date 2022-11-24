В Турции уже насчитали 93 пострадавших при землетрясении

24 ноя. 7:59

Число пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло до 93 человек.

"По имеющимся последним данным число пострадавших составляет 93 человека", - сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает РИА Новости.

Жертв, по предварительным данным, нет. Занятия в учебных заведениях региона приостановлены, - отметили в ведомстве.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,0 произошло накануне на западе Турции. Его эпицентр располагался в 14 км к юго-востоку от города Дюздже, а очаг залегал на глубине 6 км.