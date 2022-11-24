Турция заключила соглашение о военном сотрудничестве с Узбекистаном

24 ноя. 7:43

Турция продолжит борьбу с террористами. Друзья, союзники и страны-партнеры должны очень хорошо понимать ее позицию по этому вопросу, - сказал в Анкаре на встрече с министром обороны Узбекистана генерал-лейтенантом Баходиром Курбановым министр национальной обороны Хулуси Акар.

Министры провели переговоры один на один, затем под председательством министра национальной обороны Акара и министра обороны Узбекистана генерал-лейтенанта Курбанова состоялась встреча между делегациями. По завершении переговоров и подписания соглашения о военном сотрудничестве между Турцией и Узбекистаном министры выступили с совместным заявлением для прессы.

"Отношения между Турцией и Узбекистаном, основанные на законе братства, находятся на высоком уровне стратегического партнерства. Мы интенсивно и успешно развиваем сотрудничество. Особенно в последний период, в рамках визитов и встреч наших президентов, наши отношения приобрели значительный импульс. Мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы это двухсторонне полезное сотрудничество продолжалось в этом русле", - сказал Акар, передает Тренд.

Отметив, что у них состоялись очень полезные переговоры с Акаром и подписаны важные соглашения, Курбанов сказал: "Встречи наших президентов заложили основу для дальнейшего развития наших отношений в военной сфере. Мы развиваем наше сотрудничество в сфере обороны в соответствии с высоким уровнем партнерства и указами наших уважаемых президентов".

Главы оборонных ведомств двух стран обсудили вопросы военной подготовки и технического оснащения, по поводу чего Курбанов добавил: "Турция входит в число ведущих стран мира в сфере оборонной промышленности. Поэтому мы предпримем важные шаги в сотрудничестве в этой области".