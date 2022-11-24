Исследование: большинство россиян хотят праздника уже 31 декабря

24 ноя. 7:29

Большинство жителей России, 83%, хотят, чтобы последний день декабря стал постоянным нерабочим днем, - говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Госдума может скоро рассмотреть соответствующий законопроект, тем более, что эта тема периодически поднимается в России.

"Большинство россиян одобряет это нововведение: 83% хотели бы, чтобы последний день года навсегда стал выходным. Свою позицию респонденты объясняют тем, что 31 декабря "все равно никто особо не работает", - говорится в исследовании, передает РИА Новости.

Против, по данным исследования, выступают всего 6% опрошенных: по их мнению, новогодние каникулы в России и так слишком длинные.