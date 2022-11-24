Владикавказ сегодня примет международный фестиваль скрипичной музыки

24 ноя. 7:14

Сегодня во Владикавказе стартует международный фестиваль скрипичной музыки, - сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления города.

"Шестой раз в нашем городе будет проходить фестиваль скрипичной музыки, подтверждая статус Владикавказа как одного из культурных центров России. Инициаторами проведения фестиваля, основной целью которого является развитие творческого потенциала юных музыкантов, выступают управление культуры администрации местного самоуправления г. Владикавказа и Детская музыкальная школа №1 им. П. И. Чайковского", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В фестивале примут участие и профессионалы скрипичного мастерства, и юные музыканты - учащиеся музыкальных школ города и других регионов России, а его почетным гостем станет австрийский скрипач Луц Лесковиц, известный как исполнитель более чем в 60 странах мира.

Открытие фестиваля пройдет в Северо-Осетинской государственной филармонии.