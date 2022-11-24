Столичный регион сегодня окажется во власти гололедицы

24 ноя. 6:58

В столичном регионе в ближайшие дни станет прохладнее, ожидаются морозы до минус 4-7 градусов днем и сильная гололедица, которая сохранится до пятницы, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Условий для ледяного дождя нет, но осадки все же пройдут - в ночь на четверг мокрый снег, дождь, и будет не просто гололедица, а сильная гололедица. Нужно быть предельно аккуратными", - рассказал он, передает ТАСС.

Гололедица в регионе будет также сохраняться в пятницу, помимо этого, в ближайшие дни в регионе станет прохладнее. Сегодня днем ожидается 2-4 градуса мороза, затем температура еще понизится.

"В пятницу ночью в Москве будет минус 7-9 градусов, по области - до минус 11 градусов, а днем - 5-7 градусов мороза. Это уже такая зимняя погода. Такой температурный фон на 3-3,5 градуса ниже нормы", - рассказал Вильфанд.

В субботу в регионе прогнозируется небольшой снег, - добавил метеоролог, отметив: сегодня атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.