В декабре россиян ждет новый рост цен на продукты питания

С 1 декабря в России начнут дорожать "праздничные" продукты длительного хранения, - рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.
"Постепенный рост цен на такие продовольственные товары, в первую очередь длительного хранения, начнется уже с 1 декабря", – отметил он, подчеркнув, что самым существенным будет подорожание рыбных деликатесов, передает радио Sputnik.
"Наибольший рост, на 10-15%, будет у деликатесов вроде рыбы и икры", – отметил эксперт.
Начнут расти в цене игристые вина, коньяк и копчености, которые подорожают в районе 10%. Стоимость овощей и фруктов увеличится приблизительно на 5%, - прогнозирует он.