В декабре россиян ждет новый рост цен на продукты питания

24 ноя. 6:44

С 1 декабря в России начнут дорожать "праздничные" продукты длительного хранения, - рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

"Постепенный рост цен на такие продовольственные товары, в первую очередь длительного хранения, начнется уже с 1 декабря", – отметил он, подчеркнув, что самым существенным будет подорожание рыбных деликатесов, передает радио Sputnik.

"Наибольший рост, на 10-15%, будет у деликатесов вроде рыбы и икры", – отметил эксперт.

Начнут расти в цене игристые вина, коньяк и копчености, которые подорожают в районе 10%. Стоимость овощей и фруктов увеличится приблизительно на 5%, - прогнозирует он.