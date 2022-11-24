Коронавирус в Казахстане снова пошел в рост

24 ноя. 6:11

За минувшие сутки в Казахстане было выявлено 116 новых случаев заболевания коронавирусом, тогда как сутками ранее количество заболевших составляло 92 человека, - сообщили в Минздраве Казахстана.

По данным министерства, на 24 ноября лечение от коронавируса продолжают получать 817 человек, из них в стационарах находятся 122, на амбулаторном уровне – 695 человек, - передает Sputnik Казахстан.

Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 инфицированных, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Всего в стране с марта 2020 года подтвержден 1 396 065 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.