Росэнергоатом построит в Пицунде семиэтажный медцентр

23 ноя. 23:21

Росэнергоатом планирует построить на территории пансионата "Литфонд" в Пицунде, арендуемого концерном, семиэтажный медицинский центр, рассказал первый замгендиректора по корпоративным функциям АО "Концерн Росэнергоатом" Джумбер Ткебучава на встрече с представителями абхазского правительства.

По его словам, последние два года концерн реконструирует пансионат.

"Сейчас идет проектирование, будем возводить медицинский корпус, планируем построить семь этажей со всеми услугами, которые необходимы для реабилитации нашего персонала и санаторно-курортного лечения. Безусловно, в этом центре будут оказываться медицинские услуги и жителям Абхазии", - приводит слова Ткебучава "Интерфакс".

Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба поддержал эту идею. Он отметил, что появление подобных объектов в курортных городах поможет привлечь туристов не только летом, но и в межсезонье.