СМИ сообщили о проблемах в переговорах стран ЕС о потолке цен на нефть из России

23 ноя. 23:05

Переговоры стран-членов Евросоюза о введении потолка цен на российскую нефть зашли в тупик, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Польша и Прибалтика отвергли предложение Еврокомиссии об установлении цены на нефть из РФ на уровне $65 за баррель, так как считают такое предложение "слишком щедрым" для Москвы. Ряд других стран с развитым судоходством, включая Грецию и Мальту, не хотят видеть стоимость российского топлива ниже $70 за баррель.

В издании отметили, что переговоры продолжатся в ночь со среды на четверг. В случае непринятия решения переговоры могут возобновиться четверг утром. Также агентство пишет, что в четверг пройдет встреча глав Минэнерго сообщества, на которой будут обсуждаться меры по сдерживанию цен на природный газ.