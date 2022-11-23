Самолеты между Алматы и Хабаровском полетят на неделю позже

23 ноя. 23:45

Запуск прямых рейсов между Казахстаном и Хабаровском отложен на неделю, сообщили в российском аэропорту.

Ранее планировалось запустить прямые рейсы в Алматы с 8 декабря.

"В старом терминале внутренних авиалиний представителям хабаровских туркомпаний и агентств по продажам билетов рассказали о туристических возможностях Казахстана и транзитном потенциале аэропорта Алматы. Директор туроператора Atlas-1 Андрей Хало в ходе беседы презентовал новый прямой рейс в Казахстан - прямые вылеты из аэропорта Хабаровск планируется запустить с 15 декабря", - поделились в пресс-службе воздушной гавани в среду.

Ожидается, что рейс будет еженедельным - вылеты в Алматы будут совершаться по четвергам, обратно - по средам.