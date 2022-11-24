В Ростове покажут освобождение города от немецко-фашистских захватчиков

24 ноя. 1:35

Уже в предстоящее воскресенье, 27 ноября, ростовчане смогут посетить военно-историческую реконструкцию "Бои на южном направлении. Город первого удара", - сообщили в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.

Реконструкция пройдет на территории этнопарка "Кумжа" и будет посвящена первому освобождению Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году. Вход для посетителей будет свободным, - передает "АиФ-Ростов".

Представление будет захватывающим: в нем примут участие почти полторы сотни реконструкторов из Ростовской области, а также Воронежской, Волгоградской, Астраханской областей, из республики Адыгея, с Кубани и Ставрополья. Также в исторической реконструкции будут задействованы десять единиц аутентичных макетов ретротехники и артиллерии и всевозможная пиротехника, - говорится в сообщении.