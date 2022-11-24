Во второй этап реконструкции аэропорта Махачкалы инвестируют полмиллиарда

24 ноя. 0:33

В правительстве Дагестана обсудили вопросы реализации нового инвестпроекта "Второй этап реконструкции аэропорта Махачкала", заключенного между кабмином региона и АО "Международный аэропорт "Махачкала".

На реализацию проекта предусмотрено 515 млн рублей, его финансирование предполагается за счет средств регионального бюджета, высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, - рассказал председатель правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, передает "АиФ-Дагестан".

Как сообщил гендиректор Международного аэропорта "Махачкала" Саид Рамазанов, запланировано строительство шести объектов: двух кабельно-воздушных линий электропередач, хозяйственно-фекальной канализации с КНС, водоочистных сооружений, объездной дороги к ЗОЛДу, объездной дороги к суточной стоянке и покрытие для стоянки, а также ливневой канализации с очистными сооружениями.

Напомним, на сегодняшний день Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана - единственный в Дагестане. Оттуда выполняются рейсы по РФ, в том числе в Москву, Петербург, Казань, Сургут, Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи, Уфу. Открыто авиасообщение с Узбекистаном, Турцией и ОАЭ.