Израиль разрешил Катару бурить на ливанском трансграничном газовом месторождении

Израиль разрешил катарской компании бурение скважин в месторождении Кана/Сидон, которое было предметом недавно урегулированного спора с Ливаном, пишет The Jerusalem Post. В соглашении, подписанном Израилем и Ливаном в октябре, первому было предоставлено право вето в отношении участия любой компании в добыче газа на месторождении, которое, согласно условиям сделки, в основном находится в ливанских водах, но при этом пересекает экономическую зону Израиля.

На этой неделе Министерство энергетики подтвердило, что в рамках соглашения "для обеспечения прав Израиля в Сидонском месторождении был также разрешен вариант присоединения катарской компании Energy Consortium к работам".

Согласно сообщению KAN, Energy Consortium выразила заинтересованность в замене российской компании, которая изначально должна была работать над разработкой месторождения Кана вместе с французской TotalEnergies и итальянской энергетической компанией Eni.

Ожидается, что катарская компания будет участвовать в разработке до 30% месторождения Кана.

Израиль и Катар не имеют дипломатических отношений. Однако израильским болельщикам было разрешено присутствовать на ЧМ по футболу в Катаре. Для оказания помощи израильтянам в случае необходимости было также разрешено присутствие команды израильских дипломатов. Кроме того, Катар запустил прямые рейсы из Израиля на турнир.

На прошлой неделе Израиль, а также компании TotalEnergies и Eni подписали соглашение о правилах расчета доли Израиля в доходах от месторождения Кана-Сидон, которое стало дополнением к соглашению о морской границе между Израилем и Ливаном.

Согласно условиям сделки, Израиль уступил всю спорную зону, но так как часть Каны по-прежнему находится в его экономической зоне, страна получит около 17% стоимости месторождения после завершения энергетическими компаниями тщательного исследования объемов газа в месторождении, которое может занять больше года.

Если энергетические компании найдут газ, то составят экономический план разработки месторождения, после чего подпишут более подробное соглашение с Израилем.