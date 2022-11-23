Кремль: устойчивость мирного договора Баку и Еревана важнее сроков подписания

23 ноя. 22:35

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о важности подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, отметив, что жизнеспособность и устойчивость документа важнее, чем сроки.

"Здесь никто не пытается приурочить подписание такого сложного договора к каким-то конкретным датам, это было бы неверно. Главное, чтобы он был подписан, и главное, чтобы он был устойчивым и жизнеспособным документом", - цитирует его РИА Новости.

По словам Пескова, в вопросах подписания документа еще "есть определенные нюансы", а урегулирование возможно в ходе следующих мероприятий и в других форматах.

"Поэтому здесь очень много будет возможностей, когда можно будет финализировать эти возможности", - добавил пресс-секретарь.