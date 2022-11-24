Опрос: россияне выступают за введение единой школьной формы 

24 ноя. 3:21

Опрос показал, что свыше 80% россиян поддерживают введение школьной формы.

"Минпросвещения был проведен ряд опросов. По результатам голосования 81% опрошенных выступили за введение школьной формы. 64% голосовавших обозначили, что в школе уже есть форма", - сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, свыше 8,5 тыс опрошенных россиян указали на преимущества школьной формы. В министерстве добавили, что 66% респондентов хотели бы, чтобы геральдика была элементом школьной формы.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов на «правительственном часе» в Госдуме заявил о планах ввести в стране единую школьную форму.