Рекордный для Северного Кавказа арт-объект с героями Нартского эпоса создадут во Владикавказе 

23 ноя. 22:30

Самый масштабный на Северном Кавказе арт-объект, на котором будут изображены герои Нартского эпоса, создадут на стене жилого дома во Владикавказе, рассказал художник Давид Цагараев.

"Его высота будет равна 31 м, ширина 13 м... Половина работы уже выполнена. Изображение появится на стене многоэтажного дома и займет 10 этажей", - цитирует его ТАСС.

Изображение "Нарты" выбрали сами жители Северной Осетии в ходе голосования, устроенного региональным отделением партии "Единая Россия" в рамках федерального конкурса социально значимых объектов.

Цагараев добавил, что классическое воплощение героев Нартского эпоса дополнено звездным небом, причем над каждым героем будет расположено соответствующее ему созвездие.

"Арт-объект напоминает нам об общем космическом прошлом и едином духовном происхождении человечества", - пояснил художник.