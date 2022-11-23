Путин провел встречу с Пашиняном в Ереване

23 ноя. 22:19

В Ереване после саммита ОДКБ прошла встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Российский лидер отметил, что товарооборот между странами вырос на 67% за девять месяцев 2022 года. Он добавил, что активизация торговли объясняется особенностями текущей ситуации, но в любом случае это хороший вклад в копилку и на перспективу.

Путин поздравил армянского премьера с успешным завершением председательства в ОДКБ, указав, что Армения в этой роли работала на высоком уровне.

"Редко очень удается договориться по всем вопросам, но в целом работа была очень интенсивной и с пользой", - констатировал глава российского государства.

"Мы с Вами, когда встретились, еще в машине ехали, обсуждали вопросы регионального характера, в том числе вопросы урегулирования в регионе, говорили о разблокировании транспортных артерий", - добавил он.

Пашинян в свою очередь выразил надежду на переговорах обсудить шаги, которые приведут к долгосрочному миру в регионе.

"И конечно, мы сегодня уже обсудили и обсудим вопросы регионального характера, вопросы региональной безопасности. Есть много вопросов, и об этом я тоже говорил в течение заседания СКБ - о соблюдении трехсторонних договоренностей, заявлений, которые [мы] приняли с президентом Азербайджана с Вашей помощью и при Вашем посредничестве. Это очень важные вопросы, которые, конечно же, мы должны обсудить, и обсудить повестку, которая, мы надеемся, приведет к долгосрочному миру в нашем регионе", - уточнил армянский премьер.