На ВДНХ пройдет праздник в честь открытия зимнего сезона

23 ноя. 21:45

В Москве на ВДНХ 25 ноября пройдут специальные мероприятия в честь открытия зимнего сезона.

"25 ноября ВДНХ приглашает жителей и гостей Москвы на открытие зимнего сезона 2022-2023 и катка на Главной аллее. Темой торжественной программы станет «Путешествие по снам». Мероприятия пройдут на трех площадках выставки - возле арки главного входа, на Центральной аллее и ледовой площадке", - рассказали в пресс-служба выставочного комплекса.

Старт мероприятий в 18:00. У арки главного входа гости увидят иммерсивную театральную постановку "Белый сон", затем Центральную аллею наполнят ростовые куклы. "В 18:35 пройдет шествие сказочных персонажей в грандиозных белых одеждах. Представление будет повторяться каждый час до 22:00", - добавили в пресс-службе.

На открытии катка будет показан балет на льду, также с 18:00 до 18:55 там покажут цирковые номера с участием акробатов, фигуристов, клоунов и эквилибристов. "С 19:00 до 20:50 здесь состоится пластический спектакль "Вещий сон". <…> С 20:50 до 21:55 гости катка смогут принять участие в мастер-классе от звезд фигурного катания Алены Косторной и Максима Ковтуна", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ВДНХ уточнили, что для участия в мероприятиях на катке необходимо приобрести билеты.