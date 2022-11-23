ВОЗ предупредила о непосредственной угрозе кори

23 ноя. 21:33

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о непосредственной угрозе кори по всему миру.

Как говорится в сообщении на сайте организации, охват вакцинацией постоянно уменьшается, и в прошлом году прививку против кори не сделали почти 40 млн детей, в том числе 25 млн пропустили первую дозу.

"В 2021 году во всем мире было зарегистрировано 9 млн случаев заболевания корью и 128 тыс смертей от нее. В 22 странах произошли крупные и разрушительные вспышки", - обратили внимание в ВОЗ.

В организации считают, что уменьшение охвата вакцинацией, ослабление эпидемиологического надзора и постоянные перерывы и задержки в процессе иммунизации из-за коронавируса, а также постоянные крупные вспышки в текущем году, - это признаки "непосредственной угрозы в каждом регионе мира".