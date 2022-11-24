Казахстан и Иран: от ”тихого” партнерства к активному взаимодействию

”Наша страна всегда жила в мире и гармонии с соседями. Иран - ближайший сосед в Каспийском регионе и надежный партнер”. Так президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал Исламскую Республику во время июньской встречи с президентом Эбрахимом Раиси. Установив дипломатические отношения еще в 1991 году, страны старались не конфликтовать и радикально не менять свои курсы в отношении друг друга вне зависимости от политических изменений, как у себя дома, так и в мире в целом.

Партнерство на протяжении многих лет оставалось относительно тихим, в основном служащим локальным интересам, однако в последнее время ситуация меняется, причем довольно быстро. На каком сегодня уровне ирано-казахстанский союз и каковы его перспективы?

Многочисленные телефонные разговоры, встречи высокого уровня и двусторонние саммиты лидеров характеризуют динамику отношений между Казахстаном и Ираном в этом году. В начале февраля Эбрахим Раиси в личном разговоре с Касымом-Жомартом Токаевым от имени иранского народа выразил поддержку Казахстану в связи с трагическими событиями в Астане, тем самым подчеркнув лояльность Исламской Республики.

Что касается лояльности, то эта особенность двусторонних отношений Тегерана и Астаны прослеживается на протяжении многих лет. Казахстан неоднократно становился площадкой для проведения переговоров по иранской ядерной проблеме и оказался одной из немногих стран (наряду с Азербайджаном и Туркменистаном), благодаря которым Ирану в рамках нефтяных своп-соглашений за 13 лет с 1997 по 2009 годы удалось заработать $800 млн в условиях западных санкций. Кстати, совсем недавно, в октябре, иранское государственное новостное агентство Shana сообщило, что стороны договорились возобновить своп-соглашение: Казахстан через терминалы Персидского залива получит доступ к внешним клиентам, а Иран, как и раньше, сможет заработать на транзитных сборах.

Нефтяное сотрудничество особенно актуально в нынешних условиях трансформации международных рынков поставок. Некогда потенциальные конкуренты, сегодня Казахстан и Иран - одинаково ценные поставщики, учитывая растущий спрос со стороны азиатских государств, а также неопределенность в отношении европейского направления. В середине июня, в ходе визита президента Казахстана в Иран, стороны подписали меморандум о взаимопонимании в сфере развития нефтяной и газовой кооперации, предусматривающий также развитие научно-технического сектора.

Практически одновременно с визитом Токаева в Иран, первый транзитный поезд, следующий по маршруту Казахстан – Туркменистан – Иран - Турция, прибыл на станцию в Тегеране. О железнодорожном сотрудничестве стороны договорились еще в конце мая: главы железных дорог условились о расширении партнерства и обеспечении преференциальных тарифов для увеличения транзита товаров через Иран. Железнодорожное партнерство не ново для двух стран: в 2014 году была представлена железная дорога Иран – Туркменистан - Казахстан, благодаря которой торговый оборот между двумя странами значительно вырос.

Торговля остается одним из приоритетов отношений двух стран. 22 февраля тогдашний министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов на встрече с первым вице-президентом ИРИ Мухаммедом Резой Мохбером Дезфули подчеркнул, что ”сотрудничество с Ираном - один из приоритетов внешней политики страны”. В начале года стороны договорились увеличить товарооборот с $440 млн, зафиксированных в 2021 году, до $3 млрд в ближайшие годы. И результаты договоренностей уже очевидны: за первые шесть месяцев текущего года объем торговли между двумя странами составил чуть более $303 млн. По итогам встреч высокого уровня, проведенных в июне, сентябре и октябре, страны подчеркнули необходимость дальнейшего развития агропромышленных обменов, а также выхода на новые рынки.

Для Казахстана освоение новых рынков, в частности, Пакистана, Индии, Юго-Восточной Азии и Восточной Африки, может быть обеспечено за счет доступа к Персидскому заливу. В рамках двустороннего партнерства Иран готов предоставить Казахстану 15 гектаров земли для создания казахского терминала в порту Бендер-Аббас, одном из крупнейших транзитных портов в регионе, где Казахстан планирует построить, в том числе и элеваторы для экспорта зерна зарубежным партнерам.

Стремление Казахстана к расширению торговых связей и готовность Ирана стать важным региональным транзитным узлом лежат в основе крепких двусторонних отношений. Астана и Тегеран намерены укрепить сотрудничество в сфере науки и технологий, промышленности, сельского хозяйства и многих других отраслях. С 11 ноября граждане Казахстана могут въезжать и оставаться в Иране без визы до 14 календарных дней, аналогичным преимуществом граждане Ирана пользуются в Казахстане с июля текущего года. Это способствует развитию бизнес-контактов и туризма. Если в ближайшем будущем странам удастся договориться о взаимных расчетах в национальных валютах (этот вопрос обсуждался еще в 2018 году бывшими лидерами республик Нурсултаном Назарбаевым и Хасаном Рухани), то возможностей экономических и торговых обменов станет еще больше.

22 ноября в ходе телефонного разговора с Касымом-Жомартом Токаевым Эбрахим Раиси, поздравляя своего коллегу с переизбранием, выразил надежду, что ”взаимодействие и отношения между двумя странами укрепятся во время нового срока президента Казахстана”. Скорее всего, так и будет, учитывая то, с какой скоростью традиционные партнеры углубляют связи последние десять месяцев. Тегеран и Астана - участники нескольких важных международных организаций в том числе ШОС, ЕАЭС и ОЭС, они соседи по Каспийскому региону, которые стремятся к диверсификации экономических и торговых связей. Очевидно, что для обоих государств путь партнерства и развития - наиболее перспективный в нынешних условиях меняющегося геополитического ландшафта.