Турпоезд "Сочи" свяжет Россию с Абхазией в новогодние праздники

23 ноя. 21:14

Туристический поезд "Сочи" будет ездить по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра (Абхазия) в новогодние праздники, рассказали в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

"Поезд будет курсировать с 30 декабря по 8 января (кроме 31 декабря и 1 января)", - говорится в сообщении.

Для пассажиров создадут фотокупе в стиле советской гостиной. Вагоны также оформлены в стиле 70-80-х годов.

Все желающие смогут отведать блюда русской и абхазской кухни в вагоне-ресторане, сходить на экскурсии на озеро Рица, в Новый Афон и по городам Пицунда и Гагра.