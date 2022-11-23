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Турпоезд "Сочи" свяжет Россию с Абхазией в новогодние праздники

Турпоезд &quot;Сочи&quot; свяжет Россию с Абхазией в новогодние праздники

Туристический поезд "Сочи" будет ездить по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра (Абхазия) в новогодние праздники, рассказали в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

"Поезд будет курсировать с 30 декабря по 8 января (кроме 31 декабря и 1 января)", - говорится в сообщении.

Для пассажиров создадут фотокупе в стиле советской гостиной. Вагоны также оформлены в стиле 70-80-х годов.

Все желающие смогут отведать блюда русской и абхазской кухни в вагоне-ресторане, сходить на экскурсии на озеро Рица, в Новый Афон и по городам Пицунда и Гагра.

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