Прототип отечественного военного самолета начали собирать в Турции

23 ноя. 20:58

В Турции прошла церемония начала сборки отечественного военного самолета пятого поколения, сообщает "Анадолу".

Работы над созданием прототипа воздушного судна проводятся специалистами Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) в координации с Управлением оборонной промышленности республики.

В рамках очередного этапа стартовал монтаж фюзеляжа и крыльев прототипа самолета. Назначена дата, когда его планируется вывести из ангара, - это 18 марта будущего года.

Церемония начала сборки прошла на производственной площадке предприятия TUSAŞ, в ней участвовали представители министерства национальной обороны, Управления оборонной промышленности и ВВС Турции.

Последующие этапы проекта будут воплощены в жизнь до 2029 года.

Гендиректор TUSAŞ Темель Котил рассказал, что в проекте создания военного самолета принимают участие более 13 тыс специалистов. "После того, как прототип будет выведен из ангара, начнутся наземные испытания. Самолет будет готовиться к первому полету", - поведал он.