Вашингтон ввел санкции против трех иранских чиновников из-за подавления протестов

23 ноя. 20:44

Руководство США ввело санкции против трех иранских чиновников, связанных с Корпусом стражей исламской революции и Силами правопорядка ИРИ из-за подавления протестов в стране. Такое заявление распространил сегодня американский Минфин.

В нем говорится, что рестрикции устанавливаются в рамках исполнительного указа президента США, предписывающего санкции против "лиц, совершивших серьезные нарушения прав человека, касающиеся Ирана".

В черный список вошли Хассан Асгари и Алиреза Моради - представители региональных властей в городе Сенендедже (административный центр провинции Курдистан), а также Мохаммад Осанлу - представитель властей в провинции Западный Азербайджан и городе Мехабад.