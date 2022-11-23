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В Тбилиси заявили, что борьба в "Нацдвижении" играет на руку "Грузинской мечте"

В Тбилиси заявили, что борьба в &quot;Нацдвижении&quot; играет на руку &quot;Грузинской мечте&quot;

Депутат от "Грузинской мечты" Михаил Даушвили сообщил, что внутренние распри в самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" помогают правящей партии.

"В последний период представители ЕНД говорят о нас, но сами внутри борются против неформального правления, и у них внутри ведется борьба неформальных влияний. В итоге, это помогает "Грузинской мечте" и ослабляет "Нацдвижение", - цитирует его Sputnik Грузия.

Напомним, сегодня в ЕНД борются два лагеря – сторонники сдержанной политики действующего главы Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили. Последняя стороны требует радикальных шагов. 16 ноября Хабеишвили заявил, что претендует на пост руководителя партии.

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