В Тбилиси заявили, что борьба в "Нацдвижении" играет на руку "Грузинской мечте"

23 ноя. 20:38

Депутат от "Грузинской мечты" Михаил Даушвили сообщил, что внутренние распри в самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" помогают правящей партии.

"В последний период представители ЕНД говорят о нас, но сами внутри борются против неформального правления, и у них внутри ведется борьба неформальных влияний. В итоге, это помогает "Грузинской мечте" и ослабляет "Нацдвижение", - цитирует его Sputnik Грузия.

Напомним, сегодня в ЕНД борются два лагеря – сторонники сдержанной политики действующего главы Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили. Последняя стороны требует радикальных шагов. 16 ноября Хабеишвили заявил, что претендует на пост руководителя партии.