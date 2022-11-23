Подельника боевиков, задержанного в аэропорту Минвод, осудили за терроризм

23 ноя. 20:25

Жителю Астраханской области Джасуру Исматову, которого поймали в аэропорту Минеральных Вод, вынесли приговор за участие в терроризме, сообщает пресс-служба УФСБ по Ставрополью.

В 2021 году мужчина переписывался с одним из членов запрещенной в РФ организации "Хайят Тахрир аш-Шам". Он планировал перебраться в Сирию, чтобы присоединиться к террористам. В декабре Исматов купил билет на самолет в Турцию, но был задержан в аэропорту Минвод.

8 декабря в отношении преступника возбудили дело об участии в запрещннной террористической организации и вооруженном формировании.

Суд приговорил Исматова к пяти годам исправительной колонии строгого режима. Первые 2,5 года он проведет в тюрьме.