Песков прокомментировал громкое антиказахстанское выступление политолога на федеральном канале

23 ноя. 20:16

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вызвавшее резонанс выступление политолога Дмитрия Дробницкого на ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", который негативно высказался в отношении Казахстана.

В эфире специального проекта "President" на телеканале "Хабар 24" он пояснил, что в России насчитывается не меньше политологов, совершающих "крайне неловкие высказывания в отношении Казахстана", чем в РК политологов, которые "весьма и весьма критически" относятся к РФ. "Но это не значит, что это может и должно бросать тень на наши двусторонние отношения", - подчеркнул представитель Кремля.

"Эти политологи никоим образом не отображают официальную линию правительства, не отображают официальную линию Кремля", - указал Песков, отметив, что к таким высказываниям и нужно относиться соответственно.