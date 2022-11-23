Путин на год продлил валютные спецмеры

23 ноя. 19:56

Президент России Владимир Путин продлил специальные экономические меры по обеспечению финансовой стабильности в области валютного регулирования, соответствующий указ опубликован сегодня.

Изначально предполагалось, что меры будут действовать до 31 декабря текущего года, теперь они продлеваются до конца 2023 года.

Напомним, в ответ на антироссийские санкции глава государства в феврале-марте 2022 года издал ряд указов о специальных мерах в экономике. Согласно указу от 18 марта о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности в валютном регулировании, юридические и физические лица потеряли возможность оплачивать доли в имуществе зарубежных юрлиц, Центробанк получил полномочия определять суммы операций по переводам средств иностранным компаниям и физлицам.