Годовая инфляция в России замедлилась до 12,3%

23 ноя. 19:47

Инфляция в годовом выражении продолжает замедляться в России, об этом говорится в еженедельном отчете Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 15 по 21 ноября 2022 года инфляция составила 0,11%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться - до 12,30% г/г", - сказано в документе.

Неделей ранее показатель составлял 12,4%.

В отчете также указано, что рост цен на продовольственные товары за неделю ускорился до 0,14% из-за более высоких темпов удорожания овощей и фруктов (2,68%). На остальные продовольственные товары дефляция продолжилась (-0,14%).

Цены на непродовольственных товаров на неделе увеличились на 0,07%, при том, что неделю назад рост цен отсутствовал.