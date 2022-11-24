Турция и Саудовская Аравия поощрят прямые инвестиции

В декабре в Турцию приедет большая делегация во главе с министром инвестиций Саудовской Аравии, так как сближение между Анкарой и Эр-Риядом набирает обороты. Об этом заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати.

По данным турецкой "Сабах", стороны собираются придать импульс двусторонним отношениям и сосредоточиться на новых инвестициях. "Уверен, что встреча внесет значительный вклад в новые инвестиционные возможности и динамику, которой мы достигли в своих отношениях", - сказал Небати.

В этом году Турция и Саудовская Аравия перешли к налаживанию контактов после многолетней напряженности, которая обострилась в 2018 году после убийства саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

"В последнее время мы поддерживаем интенсивные контакты с Саудовской Аравией на всех уровнях и во многих областях", - сказал Небати.

В апреле президент Реджеп Тайип Эрдоган совершил первый за долгие годы визит на высоком уровне в Саудовскую Аравию. За его поездкой последовал ответный визит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана в Турцию в июне. На прошлой неделе встреча двух лидеров состоялась на полях саммита G-20 на Бали. По словам Небати, встреча подтвердила решимость укреплять отношения на самом высоком уровне.

Он отметил, что торговля между Турцией и Саудовской Аравией была "значительно ниже потенциальной", добавив, что шаги, предпринятые за последние два года, помогли обеспечить новое восстановление. "Объем нашей торговли, составлявший 3,7 миллиарда долларов в 2021 году, за первые девять месяцев 2022 года увеличился до 3,8 миллиардов долларов, - сказал Небати. - Мы считаем, что если эта динамика сохранится, то в предстоящий период мы добьемся гораздо более высоких показателей объема нашей торговли".

Небати обратил внимание на масштабные переговоры с Саудовской Аравией об инвестициях, сославшись на свою поездку в Эр-Рияд в прошлом месяце, в рамках которой он встретился со своим коллегой Мохаммедом бин Абдуллой аль-Джадааном, министром инвестиций Халидом аль-Фалихом и министром торговли Маджидом Абдуллой аль-Касаби. "Я заметил, что наши саудовские братья проявляют большой интерес и желание инвестировать в нашу страну", - сказал министр.

Интерес был подтвержден недавним сообщением о том, что королевство поручило аль-Фалиху обсудить с Турцией предложение по меморандуму о взаимопонимании, направленному на укрепление сотрудничества в области поощрения прямых инвестиций. "На этой встрече мы представим инвесторам экономическую модель Турции, а также ее сильный инвестиционный потенциал", - сказал Небати.

Турецкое правительство уделяет первоочередное внимание низким процентным ставкам для стимулирования экспорта, производства, инвестиций и создания новых рабочих мест в рамках экономической программы под названием "Модель экономики Турции", цель которой снизить инфляцию за счет перевода хронического дефицита по текущим операциям в профицит.