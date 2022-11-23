30-летие дипотношений Азербайджана и Грузии отпраздновали в Баку

23 ноя. 19:42

В Баку прошли праздничные мероприятия, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Азербайджаном, сообщает МИД Грузии.

На праздновании юбилея грузинский посол в Баку Зураб Патарадзе обратил внимание на стратегическое партнерство стран, достигнутые успехи и намеченные цели. Он подчеркнул, что визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию, придал положительный импульс в плане развития двусторонних отношений.

Во дворце Гейдара Алиева в Баку также прошел гала-концерт государственного академического ансамбля грузинских народных песен и танцев "Эрисиони", который посетили около 1,7 тыс зрителей. Концерт восторг публики.