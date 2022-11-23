ДТП в Алматинской области лишило жизни четверых казахстанцев

23 ноя. 19:10

Четверо человек стали жертвами автоаварии в Алматинской области, еще четверо получили повреждения, сообщает портал Polisia.kz.

Отмечается, что 50-летний водитель Toyota на втором километре трассы Алматы – Кеген выехал на встречку и врезался в автомобиль Mitsubishi.

Водитель Toyota и трое его пассажиров умерли на месте, а пассажиров и водителя Mitsubishi доставили в Центральную районную больницу города Есик.

По данному начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения").