Brent обвалилась почти на 5%

23 ноя. 19:13

Падение нефтяных цен ускорилось сегодня вечером на слухах о скором согласовании потолка цен на российское сырье, об этом говорят данные торгов.

Фьючерсы с поставкой в январе на Brent на лондонской бирже ICE к 18:36 мск упали в цене на $4,21 (4,76%), достигнув $84,15 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на легкую нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в этот же момент подешевели на $4,02 (4,97%), до $76,93 за баррель.

Напомним, накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и союзные им страны собираются сегодня договориться о "потолке" цен на российскую нефть не выше $60-70 за баррель.