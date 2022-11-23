Конференция по климату сблизила Египет и Израиль

Израиль и Египет рассматривают разные способы развития сотрудничества в области технологий и инвестиций, одновременно наращивая торговые связи. На 27-ой конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) в Шарм-эль-Шейхе Израиль предложил Каиру помощь в сфере рисоводства, поскольку Египет страдает от сильного дефицита пресной воды, пишет Al-Monitor.

Предложение было сделано в рамках усилий по выводу на рынки высокотехнологичных сельскохозяйственных израильских компаний и расширению их деятельности в Египте в условиях дефицита пресной воды. Посол Израиля в Египте Амира Орон заявила на прошлой неделе, что более 100 израильских бизнесменов посетили Шарм-эль-Шейх, чтобы привлечь инвестиции в сектор водных ресурсов, энергетический и продовольственный секторы, а также представить израильские технологии и обсудить глобальные климатические изменения. Египет и Израиль намерены увеличить товарооборот до $700 млн к 2025 году. Это более чем на $300 млн превышает цифры 2022 года. Они также хотят преобразовать пограничный контрольно-пропускной пункт Ницана в региональный логистический центр.

Бывший член комитета по международным отношениям египетского парламента Салах Абдулла отметил, что усилия по увеличению торгового обмена укрепляют политическое влияние обеих стран в регионе, сохраняя при этом ключевую роль Каира в возрождении переговоров о мирном урегулировании между Палестиной и Израилем.

"Египетско-израильские отношения сейчас находятся на самом высоком уровне с момента подписания мирного договора 1979 года. Страны подписали в июне соглашение об экспорте газа. Это не говоря уже о беспрецедентных усилиях по запуску прямых рейсов между Шарм-эль-Шейхом и Тель-Авивом в попытке стимулировать развитие туризма. Все эти усилия направлены на увеличение торгового обмена и укрепление политических и экономических отношений между двумя странами", - добавил Салах Абдулла.

Директор Египетского центра политических, экономических и социальных исследований Адель Амер считает, что Израиль получит наибольшие выгоды от увеличения торгового обмена с Египтом: "Бизнесменам по всему миру, включая израильтян, представляются широкие возможности для инвестирования в Египет. Не следует также забывать о ключевом положении Каира на Ближнем Востоке и на Африканском континенте - крупном рынке для мировой торговли. "Расширение пограничного контрольно-пропускного пункта между двумя странами - важный вопрос, который способствует облегчению и увеличению торгового обмена между двумя сторонами. Это принесло бы экономические и политические выгоды и укрепило бы и без того прочные отношения между двумя странами".

Правительство Египта еще не дало официального ответа на предложение Израиля по сотрудничеству в области сельского хозяйства. Однако источник в Министерстве сельского хозяйства Египта сообщил Al-Monitor, что "Египет открыт для всех предложений и принимает во внимание их все, чтобы выбрать наиболее подходящие: те, что будут способствовать развитию сельскохозяйственного сектора, который привлекал инвесторов на протяжении последних восьми лет".

Член комитета по сельскому хозяйству и ирригации в парламенте Египта Магди Малак сообщил, что в Египте есть исследовательские центры, которые считаются одними из крупнейших в мире, а также высокопрофессиональные специалисты в области сельского хозяйства: "Единственная проблема заключается в том, что бюджет, выделенный этим центрам, недостаточен, что тормозит их работу. Потребуется некоторое время, чтобы эти проекты начали приносить результаты".

"Египет сотрудничает с крупнейшими странами в области сельскохозяйственных исследований, включая Нидерланды, Германию и США. Египет открыт для всех стран, включая Израиль, в поиске проектов, которые лучше всего соответствуют видению страны, - пояснил Малак. - За последние годы Египет добился больших успехов в достижении продовольственной безопасности, сократив дефицит продовольствия в результате роста населения и работая над проблемой дефицита пресной воды".

Бывший глава национальной программы по рисоводству в Египетском центре сельскохозяйственных исследований Абдель Салам Даз считает, что Египет обладает передовыми технологиями выращивания риса: "Но ему необходимо выращивать до 1,4 млн акров риса, чтобы покрыть собственные нужды, несмотря на дефицит пресной воды, в то время как в настоящее время возделываемые площади составляют всего лишь 1 млн акров. Чтобы компенсировать этот дефицит, Каир импортирует из Индии и Пакистана. В Каире есть высококлассные эксперты и исследовательские центры. Израиль может извлечь из них пользу в развитии сельского хозяйства. Египетские исследователи сыграли важную роль в развитии сельского хозяйства в африканских странах".