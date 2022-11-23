Незаконный оборот табачной продукции удалось сократить втрое в Дагестане

23 ноя. 18:59

За год незаконный оборот табачной продукции в Дагестане уменьшился втрое, такое сообщение распространила пресс-служба регионального правительства.

"По словам председателя правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова, в 2021 году Дагестан занимал лидирующие позиции в рейтинге субъектов страны по доле незаконного оборота табака", - цитирует его ТАСС.

При этом объем нелегального оборота табачной продукции в республике составлял 42% от общего объема рынка табака.

Теперь же показатель сократился до 12,4%.