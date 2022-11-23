Лукашенко: армяно-азербайджанское урегулирование будет в центре внимания белорусского председательства в ОДКБ

23 ноя. 18:51

Послевоенное урегулирование между Азербайджаном и Арменией будет в центре белорусского председательства ОДКБ (в следующем году), заявил в Ереване на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе президент РБ Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что в данный момент посредническую миссию выполняет Москва, с чем согласились и Ереван, и Баку.

"Давайте в этом направлении двигаться. Давайте договоримся, давайте все сделаем, чтобы не гибли там люди. Это будет с удовольствием воспринято в армянском и азербайджанском обществе", - приводит слова президента БЕЛТА.

"Это один из приоритетов белорусского председательства. Мы не должны закрывать на это глаза. Сможем мы решить эту проблему или нет, но это должно быть в центре внимания ОДКБ", - обратил внимание Лукашенко.

Он также высказал недоумение в связи c появлением новых посредников в лице Евросоюза и ОБСЕ, которые на самом деле преследуют цель "вбивать кол в отношения ... между союзниками". Им не нужны стабильность и мир в нашем регионе, а нужна управляемая ими разруха", - указал президент.