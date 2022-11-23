Путин пожелал Токаеву успехов в реализации преобразований

23 ноя. 18:47

Президент России Владимир Путин казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов в осуществлении преобразований.

Он подчеркнул, что миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подтвердила эффективность мероприятий в рамках Организации. Путин добавил, что она позволила предотвратить захват власти экстремистами и стабилизировать ситуацию в стране.



"Касым-Жомарт Кемелевич выражал признательность за оказанную поддержку и подставленное плечо, и пользуясь случаем, еще раз поздравляю его с убедительной победой на выборах и желаю успехов в осуществлении намеченных масштабных планов преобразования в политической, социальной и экономической жизни страны", - сказал Путин.