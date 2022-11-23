Токаев: Астана поддерживает шаги по нормализации отношений Баку и Еревана

23 ноя. 18:35

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване выразил надежду, что дипломатия выведет Азербайджан и Армению на подписание мирного договора.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Токаев поддержал шаги, направленные на нормализацию отношений Баку и Еревана.

"Мы все заинтересованы в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - цитирует пресс-служба казахстанского лидера.

Также Токаев оценил деятельность временно дислоцированных на территории Азербайджана миротворческих сил России.