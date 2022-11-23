"Ахмат" сделал шаг к плей-офф Кубка России

23 ноя. 18:26

Грозненский "Ахмат" одержал победу над московским "Динамо" в матче пятого тура группового этапа Кубка России в пути команд Премьер-лиги.

Встреча проходила в столице Чечни и завершилась со счетом 2:1. Голы в составе победителей на свой счет записали Мохамед Конате (17-я минута) и Лечи Садулаев с пенальти (42-я). У москвичей отличился Александр Кутицкий (58-я).

Грозненцы набрали в группе С 9 очков и вышли на первое место в таблице за один тур до завершения этапа. Динамовцы располагаются на третьей строчке с 7-ю очками.